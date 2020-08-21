Политолог: ООН ведёт статистику, не затрагивая политику

В ООН принят целый ряд документов и резолюций, в которых организация не признаёт Крым частью России. При этом при пересчёте числа граждан России специалисты ООН крымчан учли.

Организация пытается пройти между камней, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

"Здесь есть небольшая хитрость, связанная со статистикой. Там есть всегда оговорки о том, что ОНН исходит из фактической ситуации, не затрагивая вопросы юридические и политические, основываясь на имеющихся реальностях. Тем самым у них всегда остается возможность в случае необходимости отступить. Кроме того, давайте не забывать, что в ООН при поддержке большинства принят целый ряд документов и резолюций, которые направлены против признания того, что Крым является российским. Тем самым организация старается быть осторожной и пытается пройти между камней, что ей более-менее удается. Но в любом случае факт, конечно, вне всякого сомнения, приятный", — заключил эксперт.

Напомним, что в прошлом году ООН насчитала в России 143,9 миллиона человек. А в этом году их количество увеличилось ровно на два миллиона — 145,9 миллиона человек. Именно два миллиона человек проживает на территории Крыма.