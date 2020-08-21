Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за 10 дней в Москве составляет 0,27%. За минувшие сутки в столице выявлено 690 новых коронавирусных больных.
Как сообщает оперативный штаб, новые случаи есть во всех 85 регионах России. У 26,5% новых инфицированных не было внешних признаков COVID.
Прирост более чем на 100 человек зарегистрирован ещё в восьми регионах страны. Так, в Санкт-Петербурге новых COVID-положительных 181 человек, в Подмосковье — 151, в Ставропольском крае — 132, в Ростовской области — 128, в Нижегородской области — 127, в Свердловской области — 124, в Красноярском крае — 117, в Иркутской области — 101.
Ещё в четырёх регионах прирост новых коронавирусных больных не больше десятка: в Еврейской АО (+1), в Чукотском АО (+2), в Ненецком АО(+4), в Чечне (+6).
Всего же в стране за сутки выявлено 4870 новых случаев коронавируса. Скончались 90 человек, выздоровели 5817 пациентов.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.