Новые случаи коронавируса выявлены во всех уголках России

Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за 10 дней в Москве составляет 0,27%. За минувшие сутки в столице выявлено 690 новых коронавирусных больных.

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи есть во всех 85 регионах России. У 26,5% новых инфицированных не было внешних признаков COVID.

Прирост более чем на 100 человек зарегистрирован ещё в восьми регионах страны. Так, в Санкт-Петербурге новых COVID-положительных 181 человек, в Подмосковье — 151, в Ставропольском крае — 132, в Ростовской области — 128, в Нижегородской области — 127, в Свердловской области — 124, в Красноярском крае — 117, в Иркутской области — 101.

Ещё в четырёх регионах прирост новых коронавирусных больных не больше десятка: в Еврейской АО (+1), в Чукотском АО (+2), в Ненецком АО(+4), в Чечне (+6).

Всего же в стране за сутки выявлено 4870 новых случаев коронавируса. Скончались 90 человек, выздоровели 5817 пациентов.