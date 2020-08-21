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Меньше сотни россиян скончались от коронавируса за прошедшие сутки

Россия

За минувшие сутки число коронавирусных больных в России увеличилось на 4870 человек. Столько россиян получили положительные тесты на COVID.

Как сообщает оперативный штаб, накануне было 4785 новых случаев, а днём ранее диагноз "коронавирус" был поставлен 4828 пациентам. С начала эпидемии в России зарегистрировано 946 976 случаев заражения опасной инфекцией.

Вирус унёс жизни уже 16 189 человек. Из них за последние 24 часа — 90 человек. Днём ранее было 110 летальных исходов, ещё сутками ранее — 117.

За 24 часа от коронавируса излечились 5 817 человек. Всего выздоровели уже 761 330 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже более 33,8 миллиона тестов. Из них за последние сутки — 304 тысячи тестов. Под наблюдением врачей остаются 222 304 человека.

Ранее "Правда.Ру" писала, что применение вакцины от коронавируса будет строго контролироваться с помощью приложения, которое сейчас находится в разработке. Каждая пробирка со "Спутником V" маркируется QR-кодом, который будет привязан к конкретному человеку, а человек — к приложению.

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