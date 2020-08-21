Вице-спикер крымского парламента: Крым неизбежно признают российским

Признание Крыма частью России — вопрос времени. Рано или поздно всё мировое сообщество придёт к этому.

Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Так он оценил то, что ООН при подсчёте жителей России учёл и крымчан.

"Процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежен. Этому не может воспрепятствовать никто. Статистика ООН логична и закономерна", — отметил политик.

Напомним, что в прошлом году специалисты Организации объединённых наций насчитали в России 143,9 миллиона жителей. В этом году, согласно материалам исследования, россиян стало на два миллиона больше — 145,9 миллиона человек. При этом именно два миллиона человек проживает на полуострове, который вошёл в состав России в 2014 году.

Ранее "Правда.Ру" писала, что украинские власти не оставляют надежд вернуть Крым в состав Украины. Президент страны Владимир Зеленский даже обещал крымским татарам особый статус "коренного народа". В Крыму это назвали бредом. По словам главы крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваза Умерова, 99% крымско-татарского народа живёт в России.