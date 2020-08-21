ООН признала Крым частью России?

На два миллиона человек увеличилось количество жителей России. Столько людей насчитали эксперты ООН.

Увеличение произошло за счёт того, что в статистику впервые вошли жители Крыма.

"Они просто считали до прошлого года без Крыма, а по 2020-му году они в численность населения России включили Крым. Два миллиона — это как раз население Крыма", — пояснила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Значит ли это, что ООН признала Крым российским, пока непонятно. Как следует из материалов исследования, на сегодняшний день в России проживает 145,9 миллиона человек. Годом ранее население страны составляло 143,9 миллиона человек.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в 2014 году. Жители республики приняли самостоятельное решение о выходе из состава Украины и присоединении к России. Российские власти неоднократно заявляли, что в крымском вопросе поставлена точка, однако власти Украины по-прежнему намерены вернуть "временно оккупированные территории".

Ранее "Правда.Ру" писала, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осудила присоединение Крыма к России, так как это произошло "в результате войны и кровопролития".