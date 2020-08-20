Число летальных случаев от COVID в России превысило 16 тысяч

Число случаев коронавирусной инфекции в России достигло 942 106. Из них за последние сутки — 4 785 новых инфицированных.

Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост больных COVID в стране составил 4828 человек. Днём ранее этот показатель был 4748 человек.

Число жертв инфекции превысило 16 тысяч. За минувшие сутки скончались 110 больных. Всего в стране коронавирус унёс жизни 16 099 россиян.

Победить опасное заболевание смогли уже 755 513 пациентов. За минувшие сутки выписаны 6 090 человек.

В стране проведено свыше 33,5 миллиона тестов на коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор, за последние 24 часа было сделано 291 тысяча тестов. Под наблюдением медиков остаются 224 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что психическое состояние влияет на тяжесть течения коронавируса. Так, при заражении опасны повышенный уровень тревожности и депрессия. Исследование провела международная группа учёных, которая выяснила, что у психически нездоровых людей наблюдается более частое изменение иммунных реакций, поэтому у них коронавирус протекает в более тяжёлой форме. Кроме того, оказалось, что препараты, применяемые для лечения психических расстройств, пагубно влияют на течение болезни.