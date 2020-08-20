Дегтярёв призвал политические партии Хабаровского края объединиться

Политические силы Хабаровского края должны объединиться. Только так можно решить социально-экономические проблемы региона.

К объединению партии призвал врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

"Нам нужно объединиться, чтобы решать проблемы социально-экономического развития края. Чтобы видеть и понимать проблемы людей, оценивать реальное положение дел на местах, стараюсь чаще бывать в рабочих поездках. Здесь я также хочу получать от вас обратную связь", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

Сообщается, что в регионе состоялась встреча политических сил. Все участники совещания выразили готовность к совместной работе, озвучили свои предложения. Среди них, например, создание региональной программы материнского капитала. Предлагается оказывать материальную помощь семьям, в которых появляется второй и последующие дети.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Михаил Дегтярёв намерен взять ипотеку, чтобы приобрести жильё в Хабаровске. В новой квартире будет жить сам врио губернатора и его семья. Политик отметил, что сразу всю сумму стоимости недвижимости он не сможет внести.