На северо-востоке Москвы по улице Руставели на своё историческое место установили памятник сырку "Дружба".

Об этом рассказал глава Бутырского района Енок Акопов.

"Памятник достаточно большой, там присутствуют персонажи басни Ивана Крылова — ворона и лисица, а между ними сырок "Дружба". Монумент олицетворяет дружбу. Ранее памятник размещался вблизи производственного учреждения "Карат", который выпускает плавленые сырки. В 2011 году памятник пришлось переместить в связи со строительными работами и прокладкой станции метро "Бутырская", а сегодня он вновь вернулся на свое историческое место", — утверждает чиновник.