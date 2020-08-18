Названы регионы с наибольшим приростом коронавирусных больных

У каждого третьего нового инфицированного коронавирусом в России не было внешних проявлений болезни. Как отметили в оперативном штабе, новые случаи выявлены в 83 регионах страны.

В Москве за сутки 693 человек подхватили COVID. Число новых случаев за последний месяц на 10% меньше, чем в предыдущий. Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за месяц составляет 0,28%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹52,5% — от 18 до 45 лет

🔹24,1% — от 46 до 65 лет

🔹7,8% — от 66 до 79 лет

🔹4,0% — старше 80 лет

🔹11,6% — дети

Еще в девяти регионах суточный прирост составил от сотни до 157 человек. Так, в Санкт-Петербурге положительные тесты на коронавирус получили 157 местных жителей, в Свердловской области — 149, в Подмосковье — 145, в Ставропольском крае и Ростовской области — по 128, в Красноярском крае — 117, в Нижегородской области — 116, в Иркутской области — 108, в Оренбургской области — 100.

В Чукотском и Ненецком автономных округах новых случаев коронавируса нет.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 4748 новых инфицированных COVID. 132 человека скончались от опасной инфекции, 6527 пациентов выздоровели.