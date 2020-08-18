Главе правительства России Михаилу Мишустину не понравилось, что власти Дальнего Востока не занимаются расчисткой живописных мест от мусора и "кладбищ" кораблей.

Об этом он заявил во время рабочего визита по Дальнему Востоку.

"Красота, ну правда, я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты — в Магадане это великолепная бухта, на Чукотке такие места, — мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сносом ветхих сооружений", — утверждает премьер-министр.

"На Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от "кладбища" кораблей, немножко убраться. И это просто заиграет совершенно другими красками", — добавил Мишустин.