Конец лета в России будет очень комфортным, обещают синоптики

Финал лета в Центральной России будет очень комфортным. Лето восстанавливает свои позиции уже с сегодняшнего дня.

О погоде во второй половине августа рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура возвращается в рамки климатической нормы — плюс 20-23 градуса. И наступившая неделя, и до конца месяца — лето вернёт нам все долги по поводу того холода и дождей, которые мы периодически наблюдали. Финал лета будет очень благополучным с преобладанием большого количества в основном солнечных и сухих дней. Если три капли брызнут в пятницу — это ни о чём. И температура в ночные часы будет колебаться в среднем от плюс 9 до плюс 14 градусов", — пояснил эксперт.

Он отметил, что днём столбики термометров будут держаться на отметках плюс 20-25 градусов, в выходные — плюс 22-27. Такая же погода сохранится в начале следующей недели.