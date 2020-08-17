В Москве пересчитали доноров плазмы для лечения COVID

Лечение коронавируса с помощью переливания плазмы крови от тех, кто уже смог победить инфекцию, показало свою эффективность. И москвичи всё активнее делятся плазмой, чтобы помочь излечиться другим.

Так, по сравнению с июнем в июле количество доноров увеличилось на 15%.

"Если в июне москвичи совершили 715 донаций, то в июле их количество достигло 900. Всего кровь с антителами к COVID-19 сдали уже почти 3 тысячи человек", — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что переливание плазмы коронавирусным больным в состоянии средней тяжести сокращает вероятность оказаться на аппарате ИВЛ на 63%. При переливании тяжелые больные имеют на 19% больше шансов на выздоровление.

Напомним, что донором может стать тот, кто уже переболел коронавируса. Донору должно быть от 18 до 55 лет, без хронических заболеваний, СПИД и ВИЧ. За каждые 600 мл плазмы донор получает пять тысяч рублей.