Названы регионы, в которых нет новых случаев коронавируса

Новые случаи коронавируса выявлены в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, у 26,1% новых инфицированных не было внешних проявлений болезни.

Наибольший прирост инфицированных COVID в Москве — 690 новых случаев. В столице за сутки скончались десять коронавирусных больных. Победить инфекцию смогли 197 962 москвича, из них за последние сутки — 819 пациентов.

Еще в 10 регионах количество новых больных превышает сотню человек. Так, в Санкт-Петербурге 159 новых случаев, в Подмосковье — 153, в Свердловской области — 141, в Ставропольском крае — 132, в Ростовской области — 127, в Нижегородской области — 120, в Красноярском крае — 118, в Иркутской области — 114, в Оренбургской и Ульяновской областях — по 102 новых инфицированных COVID.

А вот в трех регионах за сутки коронавирус диагностирован меньше. чем у десяти человек. Наименьший прирост в Еврейской АО, где коронавирус подхватили три местных жителя. В Чечне четверо новых заболевших, в Севастополе — восемь. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе новых случаев заражения COVID нет совсем.

Напомним, что всего в России за сутки зарегистрировано 4 892 случая коронавируса. 55 пациентов скончались, 3 133 человека выздоровели.