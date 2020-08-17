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В России 4892 человека заболели коронавирусом за сутки

Россия

Прирост инфицированных коронавирусом в России продолжает сокращаться. За минувшие сутки в стране COVID-19 подхватили 4 892 человека.

Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост был 4969 человек, а днём ранее — 5061. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано уже 927 745 случаев коронавируса.

Летальных исходов от COVID становится также меньше. За сутки скончались 55 коронавирусных больных. Днём ранее их было 68, ещё на сутки раньше -119. Всего жертвами инфекции в России стали 15 740 человек.

Выздоровел уже 736 101 пациент. Из них за последние сутки — 3 133 человека.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 228 306 пациентов. Проведено больше 32,7 миллиона тестов на COVID, из них за последние 24 часа — 230 тысяч тестов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что появилась новая версия происхождения коронавируса. Учёные не исключают, что вирус "родился" еще в 2012 году и не в Ухане, а в китайской провинции Юньнань. Тогда шахтёры, которые очищали шахту от фекалий летучих мышей заболели "странной пневмонией".

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