В министерстве здравоохранения Хабаровского края перестановки. У ведомства появился новый начальник.
Ранее главой минздрава был Александр Витько. Но его работа не удовлетворила врио губернатора Михаила Дегтярёва, и он отправил его в отставку. Это было решено после внеплановой проверки поликлиники №8 в посёлке имени Горького.
"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — поделился впечатлениями Дегтярёв.
Кроме того, почти 90% обращений, которые местные жители направляют в правительство края, связаны именно с медициной.
По решению главы края, Витько отправили в отставку. На его место назначен заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.
Ранее "Правда.Ру" писала, что новый руководитель региона начал кадровую чистку. Уволены несколько соратников предыдущего губернатора Сергея Фургала.
Президент Белоруссии поручил силовым структурам не допускать народные протесты в виде "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.