Дегтярёв разочаровался в региональном министре здравоохранения

В министерстве здравоохранения Хабаровского края перестановки. У ведомства появился новый начальник.

Ранее главой минздрава был Александр Витько. Но его работа не удовлетворила врио губернатора Михаила Дегтярёва, и он отправил его в отставку. Это было решено после внеплановой проверки поликлиники №8 в посёлке имени Горького.

"Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — поделился впечатлениями Дегтярёв.

Кроме того, почти 90% обращений, которые местные жители направляют в правительство края, связаны именно с медициной.

По решению главы края, Витько отправили в отставку. На его место назначен заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что новый руководитель региона начал кадровую чистку. Уволены несколько соратников предыдущего губернатора Сергея Фургала.