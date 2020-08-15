Установлена причина возгорания газовой трубы в квартире москвича

В Восточном Измайлове на улице Средней Первомайской в одном из жилых домов произошло возгорание газовой трубы в квартире.

Жители подъезда были эвакуированы.

"Инцидент произошел при несанкционированной врезке в действующий газопровод жильцом данной квартиры. Техобслуживание внутридомового газового оборудования проводилось в сентябре 2019 года, замечаний не выявлено", — сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз" изданию Известия.

Сейчас жильцам дома ничего не угрожает, они могут вернуться в квартиры. Специалисты продолжают восстановительные работа.