В Восточном Измайлове на улице Средней Первомайской в одном из жилых домов произошло возгорание газовой трубы в квартире.
Жители подъезда были эвакуированы.
"Инцидент произошел при несанкционированной врезке в действующий газопровод жильцом данной квартиры. Техобслуживание внутридомового газового оборудования проводилось в сентябре 2019 года, замечаний не выявлено", — сообщили в пресс-службе АО "Мосгаз" изданию Известия.
Сейчас жильцам дома ничего не угрожает, они могут вернуться в квартиры. Специалисты продолжают восстановительные работа.
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