Уральские феминистки проведут акцию в поддержку Тихановской

В Екатеринбурге представительницы феминистского движения "Жива" планируют организовать акцию в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Они планируют выстроиться в "цепь солидарности" у белорусского посольства в Екатеринбурге.