В Екатеринбурге представительницы феминистского движения "Жива" планируют организовать акцию в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Они планируют выстроиться в "цепь солидарности" у белорусского посольства в Екатеринбурге.
"Белорусские женщины — одна из важнейших и движущих сил этого протеста. Они становятся кандидатками в президенты вместо своих арестованных мужей, они высказывают свою позицию ежедневно, координируют помощь пострадавшим и раненым, принимают на себя удары дубинок", — утверждают женщины "Живы".
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