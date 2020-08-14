Путин оценил уровень безработицы в Архангельске

Число безработных в России увеличилось. Вместе с ним вырос и уровень безработицы. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня он встретился с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.

"Все-таки в Архангельске, у нас в целом по стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", — отметил глава государства.

Он уверен, что глава региона знает, что нужно делать. В первую очередь, пока не создано новых рабочих мест, нужно поддержать тех, кто потерял источник постоянного дохода.

"У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать", — заключил президент России.

Ранее "Правда.Ру" писала, что беднеющих россиян ждут новые увольнения. Закредитованность физических лиц достигла рекордного уровня, а способность платить по счетам упала.