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Названы регионы с наибольшим приростом инфицированных COVID

Россия

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 83 регионах России. Как отмечают в оперативном штабе, у каждого четвертого среди новых пациентов не было внешних проявлений болезни.

Наибольший прирост в Москве — 688 человек. За сутки в столице скончались 11 коронавирусных больных, выздоровели 1350 пациентов.

Среди новых выявленных случаев:

🔹51,6% — от 18 до 45 лет

🔹25,6% — от 46 до 65 лет

🔹10,0% — от 66 до 79 лет

🔹5,2% — старше 80 лет

🔹7,6% — дети.

В 11 регионах прирост составил от 100 до 160 человек. Так, в Санкт-Петербурге 159 новых инфицированных COVID, в Московской области — 156, в Свердловской области — 154, в Ставропольском крае — 130, в Нижегородской области — 128, в Ростовской области — 126, в Красноярском крае — 120, в Иркутской области — 110, в ХМАО и Омской области — по 106, в Оренбургской области — 104.

В Ненецом АО и Чукотском АО новых случаев нет. А в четырех регионах за сутки коронавирус подхватили меньше десятка местных жителей: в Еврейской АО три новых случая, в Севастополе и Чечне — по семь, в Северной Осетии — девять.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 5065 новых случаев коронавируса. 114 человек скончались, 6568 пациентов выздоровели.

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