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Чуть больше пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Россия

Еще 5065 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано уже 912 823 случая заражения COVID-19. Днем ранее прирост инфицированных составлял 5057 человек, еще на день раньше их было 5102.

Выздороветь смогли 722 964 пациента. Из них за минувшие сутки — 6568 человек.

А вот количество жертв инфекции увеличилось на 114. Всего их теперь 15 498 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 31,9 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки их сделано 304 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 231,5 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вакцина "Спутник V" защитит от коронавируса минимум на два года. Ставится препарат в два этапа.

Люди с отрицательным резус-фактором чувствительнее к коронавирусу. Такой вывод в результате исследований сделали испанские и бразильские ученые. Изучив данные по 126 странам, выяснилось, что "взрывным" развитие болезни было в странах, где у большинства жителей отрицательный резус-фактор крови — Австралии, США, Бразилии, Австрии и других.

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