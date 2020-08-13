Саратовский депутат на заседании выругался матом

Нецензурная лексика стала причиной штрафа, который получил депутат Саратовской областной Думы. Несдержанность проявил Дмитрий Чернышевский.

Сообщается, что инцидент произошел еще июне. В тот день проходило заседание рабочей группы Комитета по культуре, на котором обсуждали инициативу о назначении 28 октября Днем саратовских авиастроителей. В пылу дискуссии Чернышевский встал и ответил собеседнику матом.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко заснял ситуацию на телефон и разместил видео на своём канале на видеохостинге. По данному факту была проведена проверка, возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассматривал Волжский районный суд Саратова.