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Саратовский депутат на заседании выругался матом

Россия » Поволжье » Саратов

Нецензурная лексика стала причиной штрафа, который получил депутат Саратовской областной Думы. Несдержанность проявил Дмитрий Чернышевский.

Сообщается, что инцидент произошел еще июне. В тот день проходило заседание рабочей группы Комитета по культуре, на котором обсуждали инициативу о назначении 28 октября Днем саратовских авиастроителей. В пылу дискуссии Чернышевский встал и ответил собеседнику матом.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко заснял ситуацию на телефон и разместил видео на своём канале на видеохостинге. По данному факту была проведена проверка, возбуждено дело об административном правонарушении, которое рассматривал Волжский районный суд Саратова.

"Рассмотрено дело, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 рублей. Он признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".

Вину Чернышевский не признал. Он заявил, что не считает, что совершил правонарушение, и воспользовался статьей 51 Конституции РФ, пояснив, что наказание оставляет на усмотрение суда", - сообщает пресс-служба суда.

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