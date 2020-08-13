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Больше шести тысяч россиян выздоровели от COVID за сутки

Россия

Еще 124 человека скончались от коронавируса в России. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне было 129 новых жертв COVID, днём ранее зарегистрировано 130 летальных исходов. С начала эпидемии в России скончались 15 384 коронавирусных больных.

За последние 24 часа в стране прибавилось 5 057 заражённых COVID. Вчера их было 5102 человека, а ещё на день ранее — 4945 человек. Общее число зарегистрированных случаев составляет 907 758.

Выздороветь смогли уже 716 396 пациентов. Из них за последние сутки — 6 098 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже больше 31,5 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 290 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 233 812 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что стали известны побочные эффекты российской вакцины от коронавируса. Всего их 144, среди которых отёчность, зуд в месте введения лекарства, недомогание, повышение температуры, диарея, головная боль, снижение аппетита, боль в горле, заложенность носа, астения, ринорея, пирексия.

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