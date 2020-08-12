Медведев объяснил, зачем стране "суверенный интернет"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что своя собственная система маршрутизации сетевого трафика позволила бы обезопасить отечественные интернет-ресурсы от хакерских атак.

А также он отметил, насколько важно для страны иметь свое собственное информационное пространство и управлять им в соответствии с политикой и культурой России.

Эти вопросы осветились Медведевым на совещании по вопросам создания режима равных прав в управлении интернетом.