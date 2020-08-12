В регионах России снижается прирост инфицированных COVID

В Чукотском автономном округе нет новых случаев коронавируса. В остальных 84 регионах жители получили положительные тесты на COVID.

Как отмечают в оперативном штабе, у 27,5% новых инфицированных нет внешних признаков инфекции. Наибольший прирост коронавирусных больных в Москве. В столице за сутки число больных увеличилось на 689 человек. Темп прироста новых случаев за сутки в четыре раза ниже, чем на 1 июня.

Среди новых выявленных случаев:

🔹53,4% — от 18 до 45 лет

🔹24,4% — от 46 до 65 лет

🔹8,3% — от 66 до 79 лет

🔹6,8% — старше 80 лет

🔹7,1% — дети.

В 11 регионах за сутки коронавирус подхватили меньше двухсот человек. В Свердловской области 167 новых случаев COVID, в Санкт-Петербурге — 161, в Московской области — 152, в Ростовской области — 127, в Нижегородской области — 124, в Красноярском крае — 123, в Иркутской области — 119, в ХМАО — 117, в Омской области — 106, в Оренбургской области — 103, в Орловской области — 102.

А вот в семи регионах России прирост инфицированных меньше десятка: в Ненецком АО — один случай, в Еврейской АО — четыре, в Чечне — семь, в Северной Осетии — семь, в Севастополе, на Алтае и в Смоленской области — по восемь.

Всего за сутки в России зарегистрировано 5 102 новых случая коронавируса. Скончались 129 пациентов, выздоровели 7 123 человека.