Еще 5102 слуая коронавируса выявлено в России

Еще 5102 россиянина получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне число новых инфицированных COVID было 4945 человек. Еще на день раньше их было 5118. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 902 701 случай заражения инфекцией.

За сутки скончались 129 пациентов. Всего жертвами коронавируса в стране стали 15 260 человек.

Выздороветь смогли уже 710 298 человек. Из них за минувшие сутки — 7 123 пациента.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже больше 31,3 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 244 тысячи. Под наблюдением медиков остаются 234 547 пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирусом можно заразиться через кальян. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Также нужно учитывать, что плохо обработанные колбы могут стать источниками заражения и заболевания не только коронавирусом, но и туберкулёзом, холерой и другими опасными недугами.

По данным вирусолога Анатолия Альштейна, вторая волна коронавируса пройдёт легче, чем первая. Ситуацию может усложнить грипп.