Дёгтярев нашел причину недовольства хабаровчан

Жители Хабаровского края недовольны, так как получали плохое социальное обслуживание. Также в регионе система здравоохранения находится в неудовлетворительном состоянии.

Таковы результаты исследования, проведенного краевыми властями.

"Встречались с политологами и социологами, выясняли причину недовольства граждан. Это копилось десятилетиями. Это реакция на низкое соцобслуживание в крае, отвратительное состояние здравоохранения, чёрствость чиновников. С этим нужно бороться правильными управленческими решениями, делать систему госвласти дружелюбной", — заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дёгтярев в своей социальной сети.

Также врио губернатора запустил собственную проверку имущества и временно приостановил приватизацию. По его словам, "некоторые товарищи под шумок" пытались приватизировать краевое имущество.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Дёгтярев намерен разрешить местным чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджетных средств. Он также планирует снять запрет на люксовые поездки по железной дороге, на морском и речном транспортах.