В Роспотребнадзоре рассказали о темпах прироста случаев COVID

Россияне все реже заболевают коронавирусом. Темп ежедневного прироста новых случаев сократился в десятки раз.



Данные озвучили в Роспотребнадзоре.

"Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз", - пояснила глава санитарного ведомства Анна Попова.

Сейчас в стране свободно 35% коек, развернутых для лечения коронавирусных больных. Всего в стране их 142 336.



Ранее «Правда.Ру» писала, что Владимир Путин поручил сохранить объем коечного фонда, подготовленного для приема больных COVID, на осень и зиму. Они должны быть готовы к приему больных в случае второй волны коронавируса. Исполнить и отчитаться о выполнении поручения президента должен премьер-министр Михаил Мишустин до 1 октября.

Напомним, что 1 сентября в России стартует новый образовательный сезон. Начать его планируют в традиционном оффлайн-формате. По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, отмена дистанционного обучения не должна вызвать новой вспышки коронавируса.