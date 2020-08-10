В двух регионах России нет новых инфицированных COVID

В 12 регионах России за сутки выявлено более сотни новых случаев коронавируса. Большинство из них в Москве.

Как сообщает оперативный штаб, в столице зарегистрировано 694 новых заражённых. Днём ранее их было 689 человек, еще на сутки раньше — 691. За 24 часа скончались от коронавируса 13 москвичей, выздоровели — 898 пациентов. Среднесуточный темп прироста новых случаев с начала июля не превышает отметку 0,3%. Среди новых выявленных случаев:

🔹 52,5% — от 18 до 45 лет.

🔹 24,4% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,2% — от 66 до 79 лет.

🔹 5,1% — старше 80 лет.

🔹 8,8% — дети до 18 лет.

На втором месте Свердловская область, где зарегистрировано 179 новых случаев. В тройку лидеров вернулся Санкт-Петербург. В городе на Неве выявлено 157 случаев коронавируса. В Подмосковье 153 новых пациента, в Ростовской области — 128, в Красноярском крае — 127, в Ставропольском крае — 125, в Нижегородской области — 120, в Иркутской области — 120, в ХМАО — 117, в Омской области — 108, в Оренбургской области — 104.

Всего коронавирус выявлен в 83 регионах России. У 26,5% новых инфицированных нет внешних проявлений болезни.

В четырёх регионах за минувшие сутки COVID-19 подхватили меньше десятка человек. Так, в Еврейской АО — три новых случая, в Севастополе и Чечне — по пять, в Северной Осетии — шесть.

Всего за сутки в России зарегистрировано 5 118 новых случаев, 70 человек скончались, 3 259 пациентов выздоровели.