Число жертв коронавируса в России превысило 15 тысяч человек

Число летальных исходов от коронавируса в России перевалило за 15 тысяч. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 70 россиян.

Накануне сообщалось о 77 погибших, а днём ранее их было 129. Всего с начала эпидемии в России жертвой коронавируса стал 15 001 человек.

За сутки в стране выявлено еще 5118 случаев заражения. Общее число инфицированных составляет 892 654 человека.

Выздороветь смог уже 696 681 пациент. Из них за минувшие сутки — 3 259 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей остаются 240 474 человека. Сделано уже больше 30,8 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние 24 часа — 246 тысяч тестов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению эпидемиолога Антона Красовского, вторую волну коронавируса в России стоит ждать в октябре-ноябре. Это вирусная респираторная болезнь, для которой характерна сезонность. При этом люди, которые заболеют осенью, будут переносить инфекцию тяжелее тех, кто попал в первую волну. Носить маски россиянам предстоит ближайшие два года.