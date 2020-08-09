В Москве ожидается наступление ранней климатической осени

В центре погоды "Фобос" предупредили о резком похолодании в российской столице.

Со следующей недели температура воздуха в Москве может опуститься до нормы ранней осени.

"Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23", — заявил ведущий специалист ведомства Евгений Тишковец.

Он также добавил, что температура воды опустится до 15-17 градусов, что повлияет на раннее завершение купального сезона.