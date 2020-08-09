В Волге утонули четыре иностранных студента

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области утонули четыре студента из Индии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СК России по региону Наталию Рудник.

По информации ведомства, в субботу студенты отдыхали на берегу Волги. Один из иностранных студентов начал тонуть, а трое его соотечественников попытались ему помочь, но никто из них не умел плавать.