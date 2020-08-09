В Среднеахтубинском районе Волгоградской области утонули четыре студента из Индии.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СУ СК России по региону Наталию Рудник.
По информации ведомства, в субботу студенты отдыхали на берегу Волги. Один из иностранных студентов начал тонуть, а трое его соотечественников попытались ему помочь, но никто из них не умел плавать.
"Как выяснилось, все четверо не умели плавать, выбраться из воды им не удалось. Тела погибших были обнаружены спустя сутки сотрудниками спасательной службы", — отметила Рудник.
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