В России выявили 5 212 новых заражённых "ковидом"

За сутки в России зафиксировали 5 212 новых случаев заражения COVID-19. Итого число зараженных в стране с начала пандемии достигло 882 347 человек, темп прироста составляет 0,6%, передает РИА Новости.