За сутки в России зафиксировали 5 212 новых случаев заражения COVID-19. Итого число зараженных в стране с начала пандемии достигло 882 347 человек, темп прироста составляет 0,6%, передает РИА Новости.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений", — сообщили в оперштабе.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.