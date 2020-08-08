Проект о полётах бизнес-классом сочли аппаратной диверсией в Хабаровске

В правительстве Хабаровского края раскритиковали появившуюся в СМИ публикацию, согласно которой хабаровским чиновникам хотят вернуть полеты бизнес-классом. Об этом пишет РИА Новости.

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом — это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", — заявили в правительственной пресс-службе.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснял, что подписал постановление о полетах эконом-классом, а появившаяся информация — фейк.