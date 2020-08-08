Москвичам пообещали дождливый выходной

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, к какой погоде москвичам готовиться на выходных. По его прогнозам, в субботу в столице пройдут кратковременные дожди, температура поднимется до 26 градусов тепла. Об этом пишет РИА Новости.