Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, к какой погоде москвичам готовиться на выходных. По его прогнозам, в субботу в столице пройдут кратковременные дожди, температура поднимется до 26 градусов тепла. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня погода в столичном регионе будет формироваться в противоборстве двух циклонов. Антициклон с северо-запада поспособствует хорошему дневному прогреву, а циклон с юго-востока в середине дня подбросит в регион очаги небольших дождей", — рассказал Леус.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.