Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв удивился, когда узнал, что в СМИ обсуждают возмещение на полеты в бизнес-классе для хабаровских чиновников.
"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом", - написал глава региона в личном блоге.
Ранее на сайте нормативных правовых актов края появился документ, в котором правительство региона разрешило местным чиновникам летать бизнес-классом в командировки и согласилось компенсировать им стоимость перелетов.
Позже стало известно, что документ был опубликован без согласования с Михаилом Дегтярёвым.
Ранее "Правда.Ру" писала, что он хочет разрешить летать чиновникам бизнес-классом.
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