Дегтярёв не разрешал краевым чиновникам летать бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв удивился, когда узнал, что в СМИ обсуждают возмещение на полеты в бизнес-классе для хабаровских чиновников.

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом", - написал глава региона в личном блоге.

Ранее на сайте нормативных правовых актов края появился документ, в котором правительство региона разрешило местным чиновникам летать бизнес-классом в командировки и согласилось компенсировать им стоимость перелетов.

Позже стало известно, что документ был опубликован без согласования с Михаилом Дегтярёвым.

Ранее "Правда.Ру" писала, что он хочет разрешить летать чиновникам бизнес-классом.