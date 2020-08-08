Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала

В субботу, 8 августа, жители Хабаровска снова вышли на главную площадь города, чтобы поддержать арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Власти оценили количество протестующих в 2,8 тысяч человек.