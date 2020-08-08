В субботу, 8 августа, жители Хабаровска снова вышли на главную площадь города, чтобы поддержать арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Власти оценили количество протестующих в 2,8 тысяч человек.
"В краевой столице проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. На этот раз она собрала 2,8 тысяч человек. Третью неделю подряд снижается количество митингующих. Сказывается усталость, горожане предпочли в выходной заняться своими делами, а не митинговать", — сообщили РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.