Глава города Вячеслав Франк прокомментировал видеоролик, на котором он надевает медицинскую маску на глаза во время серьезного мероприятия.

Данный видеоролик вызвал интерес у пользователей социальных сетей, который быстро набрал популярность.

"С кем из нас не случались курьёзные моменты? Я, также как и вы, посмеялся над этой ситуацией", — прокомментировал Франк в Telegram-канале мэрии.