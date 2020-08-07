"Алкогольное" мороженое продают только лицам, достигшим совершеннолетнего возраста.
""Кубань-Вино" совместно с Gelati (мастерской итальянского мороженого) выпустила коллекцию винного мороженого", — приводит слова пресс-службы винодельни агентство РИА "Новости".
Отмечается, что в составе данного продукта присутствует до трёх процентов вина Aristov, а его вкусы представлены в четырёх вариантах.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.