На Кубани начали производство мороженого из вина

"Алкогольное" мороженое продают только лицам, достигшим совершеннолетнего возраста.

""Кубань-Вино" совместно с Gelati (мастерской итальянского мороженого) выпустила коллекцию винного мороженого", — приводит слова пресс-службы винодельни агентство РИА "Новости".

Отмечается, что в составе данного продукта присутствует до трёх процентов вина Aristov, а его вкусы представлены в четырёх вариантах.