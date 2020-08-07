Жительнице Магнитогорска "сняли порчу" за два миллиона рублей

Как сообщили в полиции, пострадавшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы с жалобой на двух неизвестных.

Мошенники обещали снять порчу с пенсионерки из Магнитогорска Челябинской области за два миллиона рублей.

По её словам, на улице к ней подошли незнакомки и предложили улучшить состояние здоровья, а для проведения обряда им потребовались все имеющиеся у неё деньги.