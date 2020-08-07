Как сообщили в полиции, пострадавшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы с жалобой на двух неизвестных.
Мошенники обещали снять порчу с пенсионерки из Магнитогорска Челябинской области за два миллиона рублей.
По её словам, на улице к ней подошли незнакомки и предложили улучшить состояние здоровья, а для проведения обряда им потребовались все имеющиеся у неё деньги.
"По данному факту возбуждено уголовное дело", — передает слова сотрудников правоохранительных органов агентство РИА "Новости".
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.