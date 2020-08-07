В 84 регионах России зарегистрированы новые случаи коронавируса

У 27,1% новых инфицированных коронавирусом отсутствуют внешние признаки болезни. Новые случаи выявлены в 84 регионах России.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки коронавирус подхватили 686 человек. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет 0,27%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹 52,5% — от 18 до 45 лет.

🔹 22,6% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,6% — от 66 до 79 лет.

🔹 6,1% — старше 80 лет.

🔹 9,2% — дети.

За сутки в столице скончались 12 коронавирусных больных. Выздороветь смогли 1353 человека за сутки и 187 576 человек всего.

В большинстве регионов за последние 24 часа прирост составил меньше сотни человек. А вот более плохие показатели в 15 регионах: Свердловской области (+180), Подмосковье (+158), Санкт-Петербурге (+157), ХМАО (+143), Иркутской области (+130), Ростовской области (+128), Красноярском крае (+126), Мурманской области (+119), Краснодарском крае (+115), Омской области (+107), Ставропольском крае (+104), Нижегородской области (+103), Оренбургской области (+103), Хабаровском крае (+102), Ульяновской области (+100).

Всего за сутки в России выявлен 5241 новый случай заражения коронавирусом, 119 человек скончались, 7 235 пациентов выздоровели.