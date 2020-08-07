Коронавирус в России: еще 5241 новый случай

Прирост новых инфицированных коронавирусом в России составил 5 241 случай. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Жертвами инфекции стали 119 человек. Днем ранее их было 116, еще на сутки раньше — 139 человек. Всего в стране с начала эпидемии от болезни скончались 14 725 россиян.

Выздороветь смогли уже 683 592 пациента. Из них за последние сутки — 7 235 человек.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 877 135 случаев заражения COVID.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 246 322 человека. Проведено больше 30 миллионов тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 321 тысяча.

В мире число инфицированных COVID-19 превысило 19 миллионов. Жертвами инфекции стали 714 767 человек. Лидером по числу зараженных остаются США. На втором месте Бразилия, на третьем — Индия. Следом идет Россия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России запатентован первый препарат от коронавируса. Лекарство получило название "Лейтрагин". Оно поможет смягчать так называемый "цитокиновый шторм" — массивный выброс провоспалительных веществ, из-за которого и возникают тяжелые респираторные нарушения.