В Хабаровском крае ввели карантин из-за африканской чумы

Распоряжение о введении карантина в двух районах региона и его центре из-за опасности распространения африканской чумы свиней подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Подписал распоряжения о введении карантина на территориях Вяземского и Хабаровского районов, а также Хабаровска в связи с угрозой распространения африканской чумы", — приводит слова правительственной пресс-службы агентство ТАСС.

Данное инфекционное заболевание проявляется спустя две недели после заражения и способно передаваться через укусы насекомых и раны.