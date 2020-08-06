Московская аптека продавала настойку от "всех болезней"

Росздравнадзора выявил гомеопатическую аптеку в Москве, где продавали настойку на ящерицах, которая помогала в лечении различных заболеваний, в том числе коронавируса.

"Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра аптеки были обнаружены препараты неустановленного происхождения, а также сосуд с мертвыми рептилиями.