Росздравнадзора выявил гомеопатическую аптеку в Москве, где продавали настойку на ящерицах, которая помогала в лечении различных заболеваний, в том числе коронавируса.
"Проведена контрольная закупка в отношении частной гомеопатической аптеки на Мосфильмовской улице, по итогам которой установлен факт грубых нарушений лицензионных требований к фармацевтической деятельности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра аптеки были обнаружены препараты неустановленного происхождения, а также сосуд с мертвыми рептилиями.
"Препараты арестованы. Неустановленную жидкость и мертвых рептилий уничтожил сотрудник аптеки в целях недопущения проведения территориальным органом экспертизы", — добавили в ведомстве.
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