В Москве задержали предполагаемого насильника двух женщин в лесу

По версии следствия, мужчина совершил два преступления в Чоботовском лесу.

"Расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ", — сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Житель Москвы 1982 года рождения подозревается в совершении насильственных действий в отношении двух женщин.

"По данным следствия, утром 5 августа 2020 года на территории Чоботовского леса в городе Москве мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а спустя непродолжительное время совершил аналогичные действия в отношении другой женщины на территории данной парковой зоны", — отмечают в СК.

Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.