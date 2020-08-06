Жительница Краснодара выпала из окна с шестнадцатого этажа

Это случилось в ночь на четверг в одном из жилых домов по улице Сормовской в Краснодаре.

По информации портала "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю, 28-летняя женщина погибла при падении из окна шестнадцатого этажа.

Известно, что по данному делу назначено проведение экспертизы. В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего.