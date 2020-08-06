Это случилось в ночь на четверг в одном из жилых домов по улице Сормовской в Краснодаре.
По информации портала "Юга.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю, 28-летняя женщина погибла при падении из окна шестнадцатого этажа.
Известно, что по данному делу назначено проведение экспертизы. В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".