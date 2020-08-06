В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой

Как сообщает портал "runews24", инцидент произошел на улице Караульная.

По информации очевидцев, в драке участвовало около десяти мигрантов из других стран. Во время потасовки прозвучало несколько выстрелов.

Участники потасовки покинули место происшествия до приезда нескольких полицейских автомобилей.

О жертвах или пострадавших не сообщается. Правоохранительные органы не давали комментариев по поводу произошедшего.