Как сообщает портал "runews24", инцидент произошел на улице Караульная.
По информации очевидцев, в драке участвовало около десяти мигрантов из других стран. Во время потасовки прозвучало несколько выстрелов.
Участники потасовки покинули место происшествия до приезда нескольких полицейских автомобилей.
О жертвах или пострадавших не сообщается. Правоохранительные органы не давали комментариев по поводу произошедшего.
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