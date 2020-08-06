Оперштаб: во всех регионах России есть новые случаи COVID

Активность коронавируса в Москве спала. Ежедневно в столице прирост новых инфицированных составляет в 10 раз меньше, чем в мае.

Так, за последние сутки в Москве COVID-19 диагностирован у 684 человек. Как отметили в оперативном штабе, суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28%. Среди новых выявленных случаев:

🔹 53,1% — от 18 до 45 лет.

🔹 24,5% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,2% — от 66 до 79 лет.

🔹 4,0% — старше 80 лет.

🔹 9,2% — дети.

За сутки в столице от коронавируса скончались 13 человек. Победить заболевание смогли уже 186 223 москвича. Из них за последние 24 часа — 1254 человека.

Новые случаи коронавируса выявлены во всех 85 регионах страны. По наблюдениям медиков, у 26,2% новых зараженных не было внешних проявлений заболевания.

В 15 регионах прирост составляет от 100 до 200 человек. В Свердловской области 183 новых случая, в ХМАО — 160, в Подмосковье и Санкт-Петербурге — по 159, в Ростовской области — 130, в Красноярском крае — 129, в Иркутской области — 128, в Краснодарском крае — 125, в Мурманской области — 122, в Хабаровском крае — 120, в Ставропольском крае — 116, в Ульяновской области — 109, в Омской области — 106, в Нижегородской области — 105, в Оренбургской области — 103.

А вот в шести регионах ситуация находится под контролем. Так, в НАО коронавирус подхватил один человек, в Чукотском МО — трое, в Севастополе и Еврейской АО — по четыре человека, в Чечне и Северной Осетии — по восемь новых зараженных.

Всего в России за сутки зарегистрировано 5267 новых случаев заболевания коронавирусом.