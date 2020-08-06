Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Материнский капитал без заявлений получили 257 тысяч российских семей
Мамаев объяснил, чем Ростов лучше Краснодара
"Ротор" за сезон потратит на стадион 72 млн
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Названы регионы России, где самые высокие и низкие зарплаты чиновников
Плющенко заявил, что всегда будет "топить" за Путина
Сон помогает сохранять воспоминания людям и роботам
Интернет-продавцы объяснили, почему в два раза подорожает доставка
В Москве пьяный водитель насмерть сбил переходящего дорогу пешехода

Оперштаб: во всех регионах России есть новые случаи COVID

Россия

Активность коронавируса в Москве спала. Ежедневно в столице прирост новых инфицированных составляет в 10 раз меньше, чем в мае.

Так, за последние сутки в Москве COVID-19 диагностирован у 684 человек. Как отметили в оперативном штабе, суточный темп прироста с начала августа не превышает отметку 0,28%. Среди новых выявленных случаев:

🔹 53,1% — от 18 до 45 лет.

🔹 24,5% — от 46 до 65 лет.

🔹 9,2% — от 66 до 79 лет.

🔹 4,0% — старше 80 лет.

🔹 9,2% — дети.

За сутки в столице от коронавируса скончались 13 человек. Победить заболевание смогли уже 186 223 москвича. Из них за последние 24 часа — 1254 человека.

Новые случаи коронавируса выявлены во всех 85 регионах страны. По наблюдениям медиков, у 26,2% новых зараженных не было внешних проявлений заболевания.

В 15 регионах прирост составляет от 100 до 200 человек. В Свердловской области 183 новых случая, в ХМАО — 160, в Подмосковье и Санкт-Петербурге — по 159, в Ростовской области — 130, в Красноярском крае — 129, в Иркутской области — 128, в Краснодарском крае — 125, в Мурманской области — 122, в Хабаровском крае — 120, в Ставропольском крае — 116, в Ульяновской области — 109, в Омской области — 106, в Нижегородской области — 105, в Оренбургской области — 103.

А вот в шести регионах ситуация находится под контролем. Так, в НАО коронавирус подхватил один человек, в Чукотском МО — трое, в Севастополе и Еврейской АО — по четыре человека, в Чечне и Северной Осетии — по восемь новых зараженных.

Всего в России за сутки зарегистрировано 5267 новых случаев заболевания коронавирусом.

Последние материалы
При взрыве в Иваново погиб один человек
В Финляндии появится станция заправки автомобилей биогазом из навоза
Материнский капитал без заявлений получили 257 тысяч российских семей
Мамаев объяснил, чем Ростов лучше Краснодара
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россиянам старше сорока предоставят оплачиваемый выходной
"Ротор" за сезон потратит на стадион 72 млн
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Названы регионы России, где самые высокие и низкие зарплаты чиновников
Плющенко заявил, что всегда будет "топить" за Путина
Популярное
Экономика и бизнес
Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".

Арендатор баржи "Фортуна" не будет достраивать "Северный поток-2"
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Новости Белоруссии
Олег Соскин: ситуация в Белоруссии хуже, чем была на Украине
Экспертное мнение
Белоруссия - идентичный Украине вариант. Просто мы верить не хотели
Интересные Новости
В Малайзии кусок мяса "ожил" на разделочной доске
Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко Василий Амирджанов В Улан-Удэ вернется агитпроп советских времен Василий Амирджанов Любовь Степушова Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает Любовь Степушова
Комментарии
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Провокации спецслужб Запада: возможен ли адекватный ответ
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Медведев призывает единороссов общаться в реальности
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Прокурорский безнадзор: Кто помогает "Сибантрациту" скрывать экологические преступления?
Жириновский: Ефремов обязан признать вину
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Политолог: "Поправки в Конституцию добили западных русофобов"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ