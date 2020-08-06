Больше 110 россиян скончались от коронавируса за сутки

Прирост новых инфицированных коронавирусом в России составил 5 267 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 5 209 новых заболевших. Днём ранее их было 5159 человек. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 871 894 случая COVID-19.

Жертвами инфекции стали уже 14 606 россиян. Из них за последние сутки — 116 человек. Накануне было 139 летальных исходов, еще на день раньше — 144.

Выздороветь за сутки смог 7 331 пациент. Всего их уже 676 357 человек.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 245,3 тысячи человек. Проведено уже свыше 29,7 миллиона тестов на коронавирус. Из них за последние сутки — 283 тысячи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Японии научились определять степень тяжести коронавируса по анализу мочи. Дело в том, что почки — уникальный индикатор кислорода. Белок L-FABR позволяет определить, насколько орган был повреждён под воздействием COVID-19. Если анализы показывают большое содержание белка, можно сделать вывод, что болезнь прогрессирует.