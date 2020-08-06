По информации "Фобос", в этот четверг в столице России пройдут грозовые дожди.
"Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз", — сообщил сотрудник ведомства Евгений Тишковец.
Он отметил, что температура воздуха в Москве прогреется до 25-27 градусов тепла, а в Подмосковье — плюс 23-28 градусов.
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток - 2", не намерен "поставляться под санкции" ради газопровода "Северный поток-2".