Москвичей предупредили о холодном атмосферном фронте шестого августа

По информации "Фобос", в этот четверг в столице России пройдут грозовые дожди.

"Холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грядой разрозненных кучево-дождевых облаков с вероятностью локальных гроз", — сообщил сотрудник ведомства Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха в Москве прогреется до 25-27 градусов тепла, а в Подмосковье — плюс 23-28 градусов.