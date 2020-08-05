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"Подсечное земледелие" Андрея Шохина

Россия » Центр » Владимир

Сити-менеджер Владимира, занимающий пост с 2011 года, успел прославиться своими "достижениями".

Наверное, стоит начать с того, как власть имущие смогли превратить один из самых красивых городов Золотого кольца России в архитектурного "выродка", пишет The Moscow PostПоявившиеся в историческом центре, парках, близ детских площадок уродливые здания пугают туристов, которые все чаще предпочитают другие места для посещения.

Как пишут российские СМИ, во Владимире немало успешных бизнесменов, которые являются родственниками или партнерами главы городской администрации Андрея Шохина (либо его брата Александра, который как раз и занимается строительством "города будущего").

Еще один активный соратник — экс-депутат областного заксобрания Сергей Авакян. Строительная компания Авакяна в общей сложности "освоила" госконтрактов на 157 млн рублей — огромная сумма для города, который уже стал глухой провинцией. Эти средства должны были пойти на благоустройство города и ремонт дорог. А вместо выполненных работ городу достались ржавые советские качели и залатанные ямы на дорогах (и то не везде).

Естественно, негатив как-то надо снимать. Поэтому администрация "купила" местный "Шестой канал" за 31 млн рублей, чтобы тот показывал то, что нужно.

Как пишет The Moscow Post, самая настоящая катастрофа — с транспортом. Шохин планомерно разваливает эту систему. Например, было решено перевести все пассажироперевозки на газ, оставив не у дел, к примеру, те фирмы, чей автопарк состоял из дизельных автобусов.

"БигАвтоТранс" Автандила Биганова остался не у дел — в кратчайшие сроки обновить и модернизировать парк транспортных средств было невозможно. А вот влезть в чудовищные долги — очень даже. Не выдержав, Биганов повесился в собственном рабочем кабинете.

Был момент, когда госструктуры, работающие несколькими уровнями выше, чем горадминистрация, заинтересовались деятельностью Сергея Авакяна. Что неудивительно — последний как минимум четыре раза в той или иной форме давал взятки экс-начальнику управления ФНС России по Владимирской области Сергею Кошелеву, получившему за это уголовный приговор.

Иными словами, Андрей Шохин не думает ни о жителях региона, ни об историко-культурном наследии. Так бывает только в одном случае — когда уже присмотрел для себя и своей семьи страну получше. Например, Израиль.

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